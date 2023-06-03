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Клотет: «Счастлив находиться в «Торпедо» — сейчас будет работать над развитием клуба»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет поделился мнением о поражении от «Локомотива» (1:3) в матче 30-го тура РПЛ.

«Я считаю, что мы хорошо подготовились, несмотря на то, что потеряли нескольких игроков. Мы очень хорошо отыграли первый тайм. К сожалению, мы упустили два голевых шанса. Несмотря на то, что сегодня вышла молодая команды, мы старались показывать хорошую игру. В отличии от нас «Локомотив» смог свои шансы реализовать и больше напрягал вратаря. Несмотря на то, что сегодня неплохо играли в прессинг, не смогли доминировать в чужой штрафной.

Если коротко подвести итоги года. Это был плохой год для нас. Изначально плохо подготовились к сезону и недооценили уровень лиги. Во второе трансферное окно не смогли достаточно усилить команду. Это привело к большим сложностям. Это привело к тому, что команда не соответствовала уровню РПЛ. Но я никогда не считал это оправданием. Мы точно знали в какой футбол нужно играть, чтобы остаться. И в последние десять игр работали над тем, чтобы максимально сократить разрыв между тем футболом, который мы показывали и уровнем премьер-лиги. Премьер лига показала, что чтобы побеждать нужно доминировать в штрафных. Мы максимально старались это исправить. Прилагали все усилия. Но тем не менее не хватало доминирования. И местами были слабыми в штрафной. Сейчас нам нужно извлечь уроки и постараться создать максимально боеспособный коллектив, чтобы вернуться назад и остаться надолго в РПЛ.

Я также хочу поблагодарить фанатов. Которые всегда поддерживают нас в любой ситуации. И также хочу поблагодарить игроков, что они вышли, сегодня было дерби, они старались показать максимум. В межсезонье нужно поработать над тем, чтобы укомплектовать состав и добиться самых высоких целей. Мы пообщались в раздевалке.

Я счастлив находиться в клубе. Сейчас мы будем вместе все обдумывать и работать над развитием нашего клуба», — сказал Клотет.

«Торпедо» набрало 13 очков и вылетело из РПЛ.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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