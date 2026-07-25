Карседо оценил дебют Парады за «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал дебют защитника Виктора Парады за красно-белых в матче 1-го тура РПЛ против «Родины» (3:0).

Испанец вышел в стартовом составе и провел на поле 63 минуты.

— Как оцените дебют Парады? На какую позицию рассматриваете?

— Он тренировался с нами 10 дней. Перед матчем спрашивали, готов ли он выйти — Виктор ответил, что да. Он — левый защитник, но может сыграть и в центре. Сегодня использовали его в тройке.

— Сегодня вышел Кристофер Мартинс, видели его на острие атаки. Нашли для него новую позицию?

— Главное, что у нас есть 2-3 человека, которые готовы сыграть в атаке и приносить пользу. Мартинс — это универсальный игрок, который может закрыть несколько позиций. Он приносит пользу, всегда играет с полной самоотдачей, вопросов по его отношению нет. Сегодня приняли решение, что Угадьде выйдет в старте. Гарсия также работает и готов. Конкуренция в команде — это правильно.

Парада перешел в «Спартак» из «Алавеса» 14 июля. 24-летний испанец подписал контракт с московским клубом до конца июня 2030 года.