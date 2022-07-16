Абаскаль считает, что матч против «Ахмата» будет непростым

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура РПЛ против «Ахмата».

«После тяжелого поражения (0:4 «Зениту» в матче за Суперкубок России) нам нужно его принять и реагировать наиболее оптимальным образом. Мне нравится, когда после поражения следующий матч идет как можно быстрее, чтобы показать свою реакцию. «Ахмат» очень хорошая команда. Мы ее изучили. Поэтому мы ждем, что это будет очень непростой матч, и наш соперник будет очень хорошо готов физически и будет биться за каждый мяч», — приводит пресс-служба «Спартака» слова Абаскаля.

Начало встречи «Ахмат» — «Спартак» — в 20.00 мск.