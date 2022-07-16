«Торпедо» официально объявило о переходе Смольникова

Защитник Игорь Смольников продолжит карьеру в «Торпедо». О переходе сообщила пресс-служба клуба.

Футболист будет выступать под 28-м номером.

По окончании прошлого сезона 33-летний игрок покинул тульский «Арсенал».

В минувшем розыгрыше чемпионата России Смольников провел 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.