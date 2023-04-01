Абаскаль: «У «Спартака» было много возможностей. «Ахмат» приехал за ничьей и добился ее»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничью с «Ахматом» (0:0) в матче 21-го тура РПЛ.
— Все просто — мы должны разозлиться. Нам не хватает злости. Мы можем создавать больше — но сегодня было 10 ударов по воротам, 10 уголовых. Вратарь соперника был признан лучшим игроком матча. Они приехали за ничьей и добились ее. Нужно разозлиться и добавить в агрессивности или понять, что это футбол. Если не прибавить в этих компонентах, то так и будет все в таких матчах.
И у нас было много возможностей... Но когда ты не забиваешь, ситуация может сложиться как угодно. Все помнят матч «Ливерпуль» — «Атлетико». И вот сегодня «Сочи» выиграл с двумя ударами в створ... Такое бывает. Мы понимаем это. Соперник приезжает к нам и сразу закрывается — ты играешь как будто против стены. Если не удается ее сразу пробить, то он закрывается все сильнее и сильнее.
— Неужели поражения в Оренбурге и других неудачно складывавшихся игр не хватило, чтобы разозлиться?
— Естественно, мы должны быть злее. Но сегодня не та ситуация, когда мы ничего не создали и не шли вперед. Это соперник не хотел идти вперед. Он только оборонялся. Такие матчи можно и проиграть. Когда игра складывается так, а у нас нет преимущества в дуэлях мы можем и проиграть. Я могу быть доволен концентрацией в обороне. Мы сохраняли ее для атаки на протяжении всех 90 минут.
Футболисты полностью отдаются на поле и дают свой максимум. Я первый, кто верит в них, потому что вижу, насколько они преданы делу, и как хотят победы. Но моменты случаютя разные. И сегодня они были не в нашу пользу. В первом тайме мы перехватывали мяч, получали шанс для быстрой атаки, но начинали делать передачи в финальной трети, замедляя темп. Что до подач, то они должны быть точны до миллиметра. Соперник обороняется числом. Их игроки высокие. Хлусевич, к примеру, пять раз входил в штрафную, но подать смог только раз. В этом нам тоже надо прибавлят.
— Вы сегодня довольны игрой «Спартака»?
— Очень сложно играть так 90 минут против такого соперника. Я доволен отношением и вовлеченностью ребят. Наша команда психологически не попадала в трудные ситуации и мало проигрывала. Так что после болезненного поражения в прошлом туре сегодня мы контролировали игру в обоих таймах. Так что в этом плане я доволен. Уверен, в предстоящей игре команда найдет нужное отношение и забьет гол, который принесет нам победу.
Мы должны продолжать верить в свой футбол, в то, что мы делаем. Это приносило успех ранее. Это приносит моменты сейчас. Но не хватает холодной головы в завершающей стадии.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
9
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4