Президент РПЛ Алаев о wild-card клубам медиалиги: «Делать исключения не уместно»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможном wild-card клубам из медиалиги.

«Wild-card клубам из медиалиги в РПЛ? Я поддерживаю медиалигу и медиазвезд, но тут есть спортивный принцип. Ты должен добиться этого права на футбольном поле. Делать исключения тут не уместно. Мы все хотим популярности, но прежде всего, это спортивный принцип», — сказал Алаев.

25 марта медийная команда 2DROTS обыграла ЦСКА (2:1) в товарищеском матче.