Слуцкий: «Рубин» предпочел покупку легионеров развитию академии

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о приоритетах своего клуба перед прошедшим сезоном Тинькофф РПЛ. По его словам, казанцам не было необходимости содержать команду ФНЛ, а средства они вложили в легионеров — весной шестеро из восьми иностранных футболистов приостановили контракты.

— У вас есть 100 рублей, — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала Василия Уткина. — Вы можете их потратить на много разных вещей, а можете купить одну вещь — это ваше право. У нас не было финансовой возможности содержать команду ФНЛ, она вообще была только у «Краснодара» и «Спартака». Мы решили весь свой бюджет вложить в легионеров, потому что у нас прекрасный селекционный отдел, у нас великолепный спортивный отдел, мы договариваемся обо всем. Мы можем уговорить людей, которые могут сделать шаг вперед. Переход Старфилда в «Селтик» и Хвичи в «Наполи» тому яркий пример. Это наше право, как потратить эти 100 рублей. Ну нет у нас возможности вкладываться в молодых россиян, потому что, кроме Набиуллина и Степанова, школа «Рубина» никого не дала. Мы делали ставку на легионеров, и даже предположить, что они могут по ходу сезона покинуть команду, невозможно.

Получается следующая ситуация: условно клуб берет кредиты на покупку игроков, а этих игроков нет, — добавил тренер. — Мы же понимаем, что, скорее всего, всем легионерам разрешат уйти бесплатно из РПЛ — это только вопрос времени. Обязательства ты свои выполняешь по контрактам, кредиты отдавать надо, а игроков у тебя нет. В этом случае меня поражает, почему, в частности, «Рубину» не была открыта заявка? Потому что если бы мы вернули или попытались вернуть игроков, которые у нас были в аренде, у нас было бы не девять игроков всего и не четыре человека на тренировке, а хотя бы 14 игроков.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место, набрав 29 очков. Казанцы напрямую вылетели в ФНЛ.