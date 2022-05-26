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Слуцкий: «Рубин» предпочел покупку легионеров развитию академии

Мария Куцубеева
,  
Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о приоритетах своего клуба перед прошедшим сезоном Тинькофф РПЛ. По его словам, казанцам не было необходимости содержать команду ФНЛ, а средства они вложили в легионеров — весной шестеро из восьми иностранных футболистов приостановили контракты.

— У вас есть 100 рублей, — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала Василия Уткина. — Вы можете их потратить на много разных вещей, а можете купить одну вещь — это ваше право. У нас не было финансовой возможности содержать команду ФНЛ, она вообще была только у «Краснодара» и «Спартака». Мы решили весь свой бюджет вложить в легионеров, потому что у нас прекрасный селекционный отдел, у нас великолепный спортивный отдел, мы договариваемся обо всем. Мы можем уговорить людей, которые могут сделать шаг вперед. Переход Старфилда в «Селтик» и Хвичи в «Наполи» тому яркий пример. Это наше право, как потратить эти 100 рублей. Ну нет у нас возможности вкладываться в молодых россиян, потому что, кроме Набиуллина и Степанова, школа «Рубина» никого не дала. Мы делали ставку на легионеров, и даже предположить, что они могут по ходу сезона покинуть команду, невозможно.

Получается следующая ситуация: условно клуб берет кредиты на покупку игроков, а этих игроков нет, — добавил тренер. — Мы же понимаем, что, скорее всего, всем легионерам разрешат уйти бесплатно из РПЛ — это только вопрос времени. Обязательства ты свои выполняешь по контрактам, кредиты отдавать надо, а игроков у тебя нет. В этом случае меня поражает, почему, в частности, «Рубину» не была открыта заявка? Потому что если бы мы вернули или попытались вернуть игроков, которые у нас были в аренде, у нас было бы не девять игроков всего и не четыре человека на тренировке, а хотя бы 14 игроков.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место, набрав 29 очков. Казанцы напрямую вылетели в ФНЛ.

ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
4
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

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 23 1 4
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