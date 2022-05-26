ЦСКА продлил контракты с медицинским штабом во главе с Эдуардом Безугловым

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо объявил, что клуб продлил контракты с медицинским штабом.

«Клуб продлевает контракты с медицинским штабом во главе с Эдуардом Безугловым. ЦСКА уделяет большое внимание развитию медицинского блока и повышению компетенции всех специалистов, работающих с футболистами всех возрастов. У клуба есть все необходимое, чтобы осуществить это развитие с применением лучших мировых практик.

Важно отметить, что наши зарубежные специалисты — а это тренер по физподготовке Райланд Морганс и физиотерапевты Омида Арройо и Даниэль Гомес — не просто работают с основной командой, но и принимают непосредственное участие во всех образовательных и научно-исследовательских проектах», — сказал Брейдо.

ЦСКА по итогам сезона РПЛ-2021/22 занял пятое место, набрав 50 очков в 30 матчах.