Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал подробности поражения клуба в последнем матче сезона Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:2).

— У меня несколько существенных вопросов насчет того, что вы сказали. Вы не «Краснодару» и «Ростову» проиграли конкуренцию в чемпионате.

— Какая разница? — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала Василия Уткина.

— Как какая? Существенная. Все, что вы говорите, — это серьезная проблема, но она стратегического свойства. Что мешало не проиграть игру с «Уфой»? Все свелось к одной игре.

— Вы понимаете, что играет полноценная команда с заменами. Если вы проследите 10-матчевый промежуток времени, как мы играли, вы же понимаете, что даже амплуа были нарушены. Все было перемешано. «Уфа» была сильнее нас, потому что это была команда. У них выходят игроки с замены и забивают нам. А у нас выходит Кузнецов, и мы сразу проваливаемся. У нас было два варианта: либо мы разваливаемся сразу, как было до этого, например, с «Уралом». У нас команда не тренируется, мы лечили игроков и подводили к игре. Либо мы проигрываем на последних минутах, как было в матчах с «Краснодаром», «Химками», «Локомотивом» и «Уфой».

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место, набрав 29 очков. Казанцы напрямую вылетели в ФНЛ.