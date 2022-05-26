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Сегодня, 21:25

Слуцкий назвал слабостью решение не подойти к фанатской трибуне после поражения от «Уфы»

Мария Куцубеева
,  
Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему не подошел к фанатской трибуне после поражения в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:2).

— После игры с «Уфой» почему не подошли к трибуне?

— Я встречался с активом болельщиков за два дня до этого, — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала Василия Уткина. — У нас был конструктивный разговор. Я отправил команду к трибуне. Я думаю, что простить секундную слабость можно. — Это была слабость?

— Ну конечно! Мы не забиваем пенальти в концовке, когда и так в последние месяцы потерял несколько дней жизни, все об этом говорят. Невозможно найти в себе силы в такой момент.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место, набрав 29 очков. Казанцы напрямую вылетели в ФНЛ.

ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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