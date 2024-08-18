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Карпин: «По 20 минутам, что Сутормин провел на поле, сложно судить о его состоянии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил дебют полузащитника Алексея Сутормина, который перешел в клуб из «Зенита» на правах аренды. Сутормин вышел на поле на 67-й минуте матча 5-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:2).

«По 20 минутам, что Сутормин провел на поле, сложно судить о его состоянии. Тренировки тренировками, а игры играми, тут другая интенсивность. Будем смотреть дальше. То, как он сегодня вышел, говорит о том, что он неплохо готов с точки зрения физической активности. Рассматриваем ли его на фланге обороны? Рассматриваем», — приводит слова Карпина пресс-служба клуба.

15 августа «Зенит» и «Ростов» объявили о договоренности об аренде 30-летнего футболиста до конца сезона-2024/25. Весеннюю часть прошлого сезона Сутормин провел в аренде в «Сочи». Футболист сыграл за сочинцев 10 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Алексей Сутормин
Валерий Карпин
ФК Зенит
ФК Ростов
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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