Дьяков не считает «Спартак» конкурентом «Зениту» в борьбе за чемпионство

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о том, сможет ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» за победу в РПЛ.

«На сегодняшний день я не вижу, что он конкурент «Зениту». Если, глядя на «Динамо», это видно, что это команда, которая сможет конкурировать. Я думаю, «Спартаку» нужны футболисты сильнее. Даже тех футболистов, которых взяли... Тот же Барко вроде сильный, но, если сравнивать с игроками «Зенита», мне кажется, там игроки в разы сильнее.

Стоило пару матчей выиграть, все заговорили, что Станкович топ-тренер, сыграли вничью с «Ахматом» снова разговоры пошли понятные. Поэтому чуть надо времени, чтобы понимать, на что способна эта команда. Но, мне кажется, «Спартак» не конкурент «Зениту», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

«Спартак» набрал 7 очков в 4 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» находится на первой строчке, набрав 12 баллов в 4 играх.