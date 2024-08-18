Смородская: «Не верю в «Локомотив», думаю, что победит ЦСКА»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча ЦСКА с железнодорожниками в пятом туре РПЛ.

«Я не верю в «Локомотив», и на эту тему можно мне больше не звонить. Думаю, что ЦСКА обыграет «Локомотив», — приводит слова Смородской Metaratings.ru.

ЦСКА и «Локомотив» сыграют на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 18 августа. Матч начнется в 17:30 по московскому времени.