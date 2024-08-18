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Сегодня, 04:34

Смородская: «Не верю в «Локомотив», думаю, что победит ЦСКА»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча ЦСКА с железнодорожниками в пятом туре РПЛ.

«Я не верю в «Локомотив», и на эту тему можно мне больше не звонить. Думаю, что ЦСКА обыграет «Локомотив», — приводит слова Смородской Metaratings.ru.

ЦСКА и «Локомотив» сыграют на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 18 августа. Матч начнется в 17:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Ольга Смородская
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
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Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
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 - : -
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