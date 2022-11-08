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Сегодня, 19:30

Главный тренер «Оренбурга» объяснил, почему не уехал из России после 24 февраля

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Оренбурга» чех Марцел Личка заявил, что он не покинул российский клуб после 24 февраля, так как не смешивает спорт и политику.

— В Чехии на вас сильно давят из-за того, что вы продолжили работать в России и не вернулись домой после 24 февраля?

— Никто не звонил, не писал из Чехии. Я в России уже два года. Тренирую здесь, потому что футбол — моя работа и моя страсть. Я интересуюсь только спортом и не смешиваю его с политикой.

— Но вы же понимаете, что в ближайшие годы можете не получить работу в Европе?

— Да. Такие примеры есть. Но «Оренбург» в меня поверил, дал мне шанс пробиться с командой в РПЛ. Даже когда нас не пустили в элитный дивизион, я не сбежал. Почувствовал, что тут есть единомышленники, что я здесь нужен. Это ценно.

Личка возглавляет «Оренбург» с 2020 года. После 16 туров сезона-2022/23 в РПЛ команда занимает восьмое место в турнирной таблице с 22 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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