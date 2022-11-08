Степашин — о поражении «Динамо» от «Ростова»: «Наш Комличенко сделал все, чтобы мы пропустили»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал поражение московской команды от «Ростова» в матче 16-го тура РПЛ (1:2).

— Впереди у «Динамо» матч с ЦСКА.

— Очень надеемся на победу после обидного поражения от «Ростова» ... Считаю, что с «Ростовом» был один из лучших матчей, если не лучший по всему, кроме голов. Так случилось, что наш Комличенко, который не вписался в «Динамо», сделал все, чтобы мы пропустили. В ЦСКА надо сыграть в тот же футбол, что «Ростовом», но забить!

Бело-голубые с 26 очками занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» поднялся на 3-ю позицию, набрав 32 очка.