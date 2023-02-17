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Кавазашвили: «В целом «золотой актив» хорошо выступает и старается показывать себя»

Мария Гусева
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поразмышлял о том, прав ли был экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов, когда раскритиковал молодых российских игроков, назвав их «золотым активом».

«Когда идет речь об отзывах про футболистов или тренеров, я очень осторожен в этих вопросах? — цитирует Betonmobile.ru Кавазашвили. — Это мой принцип. Если я сейчас скажу, что недоволен их игрой, что я ждал большего — это оскорбит их достоинство. А я так и не считаю. На самом деле я считаю, что мальчики стараются играть в меру своих возможностей и то, что они делают — делают от души, с желанием. Но каждый футболист не может быть Пеле, Марадоной, Месси и так далее. Каждый по-своему приносит пользу в той команде, где он выступает, играет и трудится. Как я могу давать оценки, я же не тренер? Если Черчесов имел полное право это делать в процессе работы в сборной — это уже одно дело. Я и сегодня не имею этических норм и прав высказывать Черчесову.

Может ли «золотой актив» еще показать себя? А почему нет? Если Головина хотят пригласить в «Боруссию», значит, он столько лет, находясь в «Монако», продвигается вперед и совершенствует свое мастерство. Миранчук в последних играх стал забивать, я смотрю за ним, его обнимают и целуют его одноклубники. То есть у него тоже все хорошо идет. О Чалове я не могу ничего сказать. В РПЛ перерыв 2 месяца, никакой конкретной информации об игроках нет. Пока рано давать ему свою оценку, но в целом «золотой актив» хорошо выступает и старается показывать себя на международной арене в том числе".

В декабре 2020 года Черчесов назвал братьев Алексея и Антона Миранчуков и форварда ЦСКА Федора Чалова золотым активом.

Источник: Betonmobile.ru
Александр Головин
Алексей Миранчук
Анзор Кавазашвили
Антон Миранчук
Федор Чалов
Футбол
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