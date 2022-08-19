Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:10

Главный тренер «Маккаби» прокомментировал интерес «Зенита» к 19-летнему полузащитнику клуба

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Маккаби Тель-Авив» Владимир Ивич прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника клуба Оскара Глуха в «Зенит».

«Был ли интерес «Зенита» и готов ли я отпустить Оскара? У меня нет ответа, который я мог бы вам дать. Я не могу об этом говорить», — приводит слова Ивича «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что питерский клуб направил официальное письмо команде из Израиля и предложил за игрока 4 миллиона евро. «Маккаби» требует за полузащитника 6 миллионов евро. В настоящее время стороны ведут переговоры.

В текущем сезоне 18-летний игрок провел за «Маккаби Тель-Авив» три матча в Лиге конференций и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 500 тысяч евро. В составе молодежной сборной Израиля Глух провел два матча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glavny-j-trener-makkabi-interes-zenita-k-gluhu-ne-mogu-ob-e-tom-govorit/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Маккаби (Тель-Авив)
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если каждый день ходить пешком по лестнице
«МЮ» — и точка. Криштиану Роналду не нужен «Манчестер Юнайтед», но вынужден остаться
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Артем Тимофеев — о целях «Ахмата» на сезон: «Всегда хочется быть первым!»
Тимофеев: «Спартак» уже в прошлом! Стараюсь приносить максимальную пользу «Ахмату»
Тимофеев — о закрытии «Спартака-2»: «Удивился этому. Двойка привела не мало хороших игроков в первую команду»
Тимофеев: «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом». Решает не состав, а сплоченность и командная игра!»
Кобелев считает, что уход Моро будет большой потерей для «Динамо»
Полузащитник «Зенита» Мантуан оценил уровень РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терюшков: «В течение 5-10 лет наши сборные и клубы не будут играть в Европе»

Ринат Билялетдинов назвал фаворита матча «Динамо» — «Спартак» в 6-м туре РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
12
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 1 : 1
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 - : -
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 - : -
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.08 17:30
Зенит – Торпедо
 - : -
21.08 20:00
Краснодар – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 4 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости