Главный тренер «Маккаби» прокомментировал интерес «Зенита» к 19-летнему полузащитнику клуба

Главный тренер «Маккаби Тель-Авив» Владимир Ивич прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника клуба Оскара Глуха в «Зенит».

«Был ли интерес «Зенита» и готов ли я отпустить Оскара? У меня нет ответа, который я мог бы вам дать. Я не могу об этом говорить», — приводит слова Ивича «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что питерский клуб направил официальное письмо команде из Израиля и предложил за игрока 4 миллиона евро. «Маккаби» требует за полузащитника 6 миллионов евро. В настоящее время стороны ведут переговоры.

В текущем сезоне 18-летний игрок провел за «Маккаби Тель-Авив» три матча в Лиге конференций и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 500 тысяч евро. В составе молодежной сборной Израиля Глух провел два матча.