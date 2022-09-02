Циннбауэр прокомментировал решение «Локомотива» отдать 12-й номер Митаю

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр перед матчем 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» прокомментировал решение московского клуба отдать 12-й номер защитнику Марио Митаю.

Ранее спортивный директор железнодорожников Цорн заявил: «12-й игрок и 12-й номер на поле — это разные вещи в моем представлении. Но это не в обиду фанатам».

«В Германии часто бывает, что игроки выступают под 12-м номером. Такое есть и в других странах. Для нас, как для тренерского штаба, самое главное — это выступление Митая в игре. Он хорошо тренировался и грамотно вошел в игру. Видно, что он очень умный игрок, который быстро адаптировался к нашим тактическим схемам» , — сказал Циннбауэр.

Также тренер поделился мнением о летнем трансферном окне.

«Мой фокус на «Локомотиве» в первую очередь. Но я так же слежу и за немецким чемпионатом. В это трансферное окно для меня были два трансфера, которые больше всего удивили — уход Левандовски и приход Мане», — сказал он.

Встреча состоится в воскресенье, 4 сентября, и начнется в 17.30 по московскому времени. Игра пройдет в Москве.

После 7 туров РПЛ «Локомотив» набрал 9 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Ахмат» с 8 баллами располагается на 10-й позиции.