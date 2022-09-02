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Циннбауэр прокомментировал решение «Локомотива» отдать 12-й номер Митаю

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр перед матчем 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» прокомментировал решение московского клуба отдать 12-й номер защитнику Марио Митаю.

Ранее спортивный директор железнодорожников Цорн заявил: «12-й игрок и 12-й номер на поле — это разные вещи в моем представлении. Но это не в обиду фанатам».

«В Германии часто бывает, что игроки выступают под 12-м номером. Такое есть и в других странах. Для нас, как для тренерского штаба, самое главное — это выступление Митая в игре. Он хорошо тренировался и грамотно вошел в игру. Видно, что он очень умный игрок, который быстро адаптировался к нашим тактическим схемам», — сказал Циннбауэр.

Также тренер поделился мнением о летнем трансферном окне.

«Мой фокус на «Локомотиве» в первую очередь. Но я так же слежу и за немецким чемпионатом. В это трансферное окно для меня были два трансфера, которые больше всего удивили — уход Левандовски и приход Мане», — сказал он.

Встреча состоится в воскресенье, 4 сентября, и начнется в 17.30 по московскому времени. Игра пройдет в Москве.

После 7 туров РПЛ «Локомотив» набрал 9 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Ахмат» с 8 баллами располагается на 10-й позиции.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
Марио Митай
Томас Цорн
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 Зенит 7 5 2 0 17-2 17
2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
12
 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
13
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
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 - : -
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Н. Новгород – Факел
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Краснодар – Сочи
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4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
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