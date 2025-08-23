Миранчук дебютировал за «Динамо» в матче РПЛ с «Пари НН»

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук вышел на замену в матче 6-го тура чемпионата России против «Пари НН».

29-летний футболист появился на поле на 71-й минуте, заменив Даниила Фомина.

Этот матч стал дебютным для Миранчука за «Динамо». 23 августа бело-голубые объявили о переходе полузащитника из «Сьона». Миранчук подписал контракт с московской командой до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.

Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Пари НН».