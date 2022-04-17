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Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал победу над «Краснодаром»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился эмоциями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (2:0).

— Счет и количество моментов не должны обманывать в том, как протекала эта игра, характер матча. На протяжении всего матча нам было очень тяжело. Особенно было на чужой половине. Мы были готовы к тому, что под давлением не сможем отнимать мячи на чужой половине поля. Но мы были готовы и к любому развитию событий. После того, как мы забили гол, нам стало проще играть по счету. Но всегда было трудно. Соперник был очень активен на протяжении всего матча. Тот стиль, несмотря на потерю в составе, позволяет «Краснодару» не терять лицо. Они играют в этот футбол с первого дня в академии и доходят до главной команды. Видно, что у команды есть потенциал, перспективы и будущее. Те команды, которые могли бы подумать, что «Краснодар» сейчас ослаб, передумают, когда увидят, сколько очков они сейчас взяли.

— Видите ли вы закономерность в том «Сочи» и «Краснодар» «Крылья» обыграли и дома, и на выезде, а с «Арсеналом» сыграли вничью?

— Наверное, кроме всего прочего, мы не успели начать игру с «Уфой», а уже проигрывали. Мы пропустили со стандартного положения. Стандартное положение — это область книг. Это не отцифровывается. Сложно сказать, какая закономерность будет, если ты пропускаешь в самом начале игры со стандарта. Игра меняется и идет по другому сценарию. У нас есть мнение, с какими командами нам удобно играть, более или менее. Есть атакующие команды, есть оборонительные. Есть команды, которые играют в четыре защитника, есть в пять. Есть просто фавориты. Ответ на этот вопрос требует подробного разговора. Нельзя оценить поверхностно.

— Сегодня у «Крыльев» было мало фолов. Вы работаете над этим отдельно? Чтобы не фолить, чтобы не создавать сопернику возможностей со стандартов?

— Интересно, что самый опасный момент был у соперника, когда мы сфолили. Со штрафного соперник пробил, Ваня Ломаев спас, красивый сейв. Мы не должны допускать перед штрафной глупые фолы. Вспоминая матч с «Уфой», ненужный штрафной привел к тому, что мы пропустили. Мы всегда готовимся. Не знаю, в чем причина, что мало фолов. Но мы единоборства не проигрывали. А в некоторых случаях были даже лучше.

— Два матча в составе Гапонов и Коваленко и две победы. Видите ли вы в этом связь? Стоило ли им раньше доверять?

— Во-первых, к нам пришел Коваленко. Это парень, который до этого имел три матча в ПФЛ, даже не в ФНЛ. Ему нужно было время, чтобы почувствовать команду, требования. Мы понимали, что это игрок, который нам подходит по стилю. Мы его вели, в тех матчах, которые мы ему давали на сборах, в паузы на сборные, когда он получал игровое время, он показывал, что он рядом с основным составом. Но мы понимали, что есть моменты, которые требуют опыта. Ему надо прибавлять, в том числе в игре в обороне. Гапонов приехал последним на сбор в Турцию, на один день. Может, мы взяли не все очки, которые должны, но защита много проблем не доставляла. Да, мы много пропустили, но что за голы мы пропустили. Были индивидуальные ошибки, были удары из дали, была расслабленность с «Сочи». Это первые моменты были. Были моменты, когда все влетало. Гапонову тоже нужно было время, чтобы понять, как мы играем.

— В прошлом сезоне вы настраивали команду на 100 голов и 100 очков. Есть ли задачи у команды на оставшийся отрезок сезона?

— Вряд ли мы выйдем в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Нет смысла об этом говорить. Нам надо в оставшееся время взять максимум. Мы должны много играть, тренироваться, улучшать качество своей игры. Вообще не может быть речи о том, чтобы расслабиться. Мы первый полноценный сезон играем в РПЛ. У всех есть амбиции, все хотят побеждать. Хотим подтвердить местом свой класс. Мы не можем думать иначе. Мы должны быть максималистами.

Источник: http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19533

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