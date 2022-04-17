Сенников: «Локомотив» действовал лучше «Сочи», когда команды остались вдесятером»

Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил игру команды с «Сочи» (2:2) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Игра получилась жаркой, обоюдоострой. Если учитывать все эпизоды, то результат закономерен, потому что и «Сочи», и «Локомотив» не реализовали вместе свои моменты. Когда команды остались вдесятером, то железнодорожники лучше и свежее действовали», — приводит слова Сенникова ТАСС.

Также бывший игрок Локомотива ответил на вопрос о том, может ли «Локомотив» закончить чемпионат России вне пятерки лучших.

«Все непредсказуемо, понятно, что «Локомотив» ниже седьмого места не опустится, а выше третьего не поднимется. Команда будет доигрывать сезона с расчетом на следующий. Сейчас много изменений, видим, что команда не играет стабильно, но радует то, что «Локомотив» преуспевает в атакующих действиях. Расстраивает игра в обороне, надежда на восстановившегося Гильерме», — добавил Сенников.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 матчах. В следующем туре московская команда дома сыграет с «Нижним Новгородом». На пятой позиции находится «Краснодар», у которого на счету 39 очков.