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Сенников: «Локомотив» действовал лучше «Сочи», когда команды остались вдесятером»

Сенников считает, что вдесятером «Локомотив» действовал лучше «Сочи»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил игру команды с «Сочи» (2:2) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Игра получилась жаркой, обоюдоострой. Если учитывать все эпизоды, то результат закономерен, потому что и «Сочи», и «Локомотив» не реализовали вместе свои моменты. Когда команды остались вдесятером, то железнодорожники лучше и свежее действовали», — приводит слова Сенникова ТАСС.

Также бывший игрок Локомотива ответил на вопрос о том, может ли «Локомотив» закончить чемпионат России вне пятерки лучших.

«Все непредсказуемо, понятно, что «Локомотив» ниже седьмого места не опустится, а выше третьего не поднимется. Команда будет доигрывать сезона с расчетом на следующий. Сейчас много изменений, видим, что команда не играет стабильно, но радует то, что «Локомотив» преуспевает в атакующих действиях. Расстраивает игра в обороне, надежда на восстановившегося Гильерме», — добавил Сенников.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 матчах. В следующем туре московская команда дома сыграет с «Нижним Новгородом». На пятой позиции находится «Краснодар», у которого на счету 39 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/14398393

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1.53
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1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

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2.02
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Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Дмитрий Сенников
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РПЛ
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1
0
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2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
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