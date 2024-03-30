Тренер «Крыльев Советов» Осинькин — о матче с «Зенитом»: «Быстрый гол психологический нас раскрепостил»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с «Зенитом».

Самарская команда дома сыграла вничью с сине-бело-голубыми. Игра завершилась со счетом 1:1.

«Быстрый гол психологический нас немного раскрепостил, но все равно по ходу игры мы достаточно быстро пропустили ответный мяч. Первые 30 минут были наиболее качественными с обоюдоострыми атаками. Но понятно, что с «Зенитом» доминировать, атаковать, а мы пытались это делать, сложно. В конце преимущество территориальное было уже у «Зенита», но мы выстроили определенным образом игру, и это принесло нам результаты», — сказал Осинькин на пресс-конференции.

«Крылья Советов» прервали 3-матчевую серию поражений в РПЛ и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице. На счету самарской команды 30 очков.