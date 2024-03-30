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Тренер «Крыльев Советов» Осинькин — о матче с «Зенитом»: «Быстрый гол психологический нас раскрепостил»

Алина Савинова
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с «Зенитом».

Самарская команда дома сыграла вничью с сине-бело-голубыми. Игра завершилась со счетом 1:1.

«Быстрый гол психологический нас немного раскрепостил, но все равно по ходу игры мы достаточно быстро пропустили ответный мяч. Первые 30 минут были наиболее качественными с обоюдоострыми атаками. Но понятно, что с «Зенитом» доминировать, атаковать, а мы пытались это делать, сложно. В конце преимущество территориальное было уже у «Зенита», но мы выстроили определенным образом игру, и это принесло нам результаты», — сказал Осинькин на пресс-конференции.

«Крылья Советов» прервали 3-матчевую серию поражений в РПЛ и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице. На счету самарской команды 30 очков.

Источник: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wyUQN8Ib-Zo&t=3s
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
16
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
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П
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Спартак

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Зенит

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