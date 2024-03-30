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Сегодня, 19:06

Мохеби стал третьим игроком «Ростова» с двумя дублями подряд в РПЛ

Кирилл Бурдаков
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Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби оформил по дублю во встречах с двумя претендентами на золото чемпионата. 8 марта от него пострадал «Краснодар», 29 марта — «Динамо».

Иранец оказался третьем игроком «Ростова», выдавшим серию из двух дублей. В 2006 году подобным отметились хавбек Михаил Осинов и форвард Исо Каньенда. Любопытно, что главные донские бомбардиры Александр Маслов и Дмитрий Кириченко таких серий не выдавали никогда.

Все игроки «Ростова», делавшие два подряд дубля в чемпионате России

Игрок

Гражданство

Дата

Матч

Голы

Михаил Осинов

Россия

31.07.2006

Спартак Нч (д) — 2:1

29' (1:1), 51' (2:1)

08.08.2006

Спартак (г) — 2:5

45' (1:5), 81' (2:5)

Исо Каньенда

Малави

23.09.2006

Динамо (д) — 2:1

15' (1:0), 26' (2:0)

30.09.2006

Шинник (г) — 6:1

9' (1:0), 66' (4:1)

Мохаммад Мохеби

Иран

08.03.2024

Краснодар (д) — 2:1

25' (1:0), 62' (2:0)

29.03.2024

Динамо (г) — 4:1

42' (3:0), 57' (4:0)
РПЛ
Мохаммад Мохеби
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
16
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
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