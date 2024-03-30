Мохеби стал третьим игроком «Ростова» с двумя дублями подряд в РПЛ
Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби оформил по дублю во встречах с двумя претендентами на золото чемпионата. 8 марта от него пострадал «Краснодар», 29 марта — «Динамо».
Иранец оказался третьем игроком «Ростова», выдавшим серию из двух дублей. В 2006 году подобным отметились хавбек Михаил Осинов и форвард Исо Каньенда. Любопытно, что главные донские бомбардиры Александр Маслов и Дмитрий Кириченко таких серий не выдавали никогда.
Все игроки «Ростова», делавшие два подряд дубля в чемпионате России
|
Игрок
|
Гражданство
|
Дата
|
Матч
|
Голы
|
Михаил Осинов
|
Россия
|
31.07.2006
|
Спартак Нч (д) — 2:1
|
29' (1:1), 51' (2:1)
|
|
|
08.08.2006
|
Спартак (г) — 2:5
|
45' (1:5), 81' (2:5)
|
Исо Каньенда
|
Малави
|
23.09.2006
|
Динамо (д) — 2:1
|
15' (1:0), 26' (2:0)
|
|
|
30.09.2006
|
Шинник (г) — 6:1
|
9' (1:0), 66' (4:1)
|
Мохаммад Мохеби
|
Иран
|
08.03.2024
|
Краснодар (д) — 2:1
|
25' (1:0), 62' (2:0)
|
|
|
29.03.2024
|
Динамо (г) — 4:1
|
42' (3:0), 57' (4:0)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
10
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|
16
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|18
|1
|5