«Балтика» — «Пари НН»: Гоцук получил красную карточку

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук получил красную карточку в матче 22-го тура РПЛ против «Балтики» — 0:2.

На 85-й минуте он прямой ногой врезался в Джоэля Фамейе. Фамейе на носилках унесли за пределы поля, а вместо него вышел Максим Кузьмин.