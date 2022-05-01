Главный тренер «Крыльев Советов» объяснил, почему не выпускает Пиняева в стартовом составе

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил, почему не выпускает полузащитника Сергея Пиняева в стартовом составе.

«Почему Пиняев не играет в старте? Наши фланговые нападающие играют стабильно. Кроме первого тура, все остальные матчи они были здоровы. Сейчас у обоих по три желтых. Они не дают Пиняеву шансов заиграть. У него была травма. В нормальном режиме он не тренировался, поэтому мы дали ему мало игрового времени. Возможно, присутствуют последствия травмы», — сказал на пресс-конференции после поражения от «Спартака» (1:2) Осинькин.

В сезоне-2021/22 17-летний Пиняев принял участие в 26 матчах в Тинькофф РПЛ, в каждом из них он выходил в концовках игр. На счету футболиста 1 гол и 2 результативных передачи, он провел на поле в сумме 334 минуты.

В БЕТСИТИ Кубке России Пиняев дважды выходил в стартовом составе. В игре с ногинским «Знаменем» футболист сделал дубль и отдал голевую передачу, а в матче с «Енисеем» провел на поле 72 минуты и не отметился результативными действиями.