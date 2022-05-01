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Главный тренер «Крыльев Советов» объяснил, почему не выпускает Пиняева в стартовом составе

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил, почему не выпускает полузащитника Сергея Пиняева в стартовом составе.

«Почему Пиняев не играет в старте? Наши фланговые нападающие играют стабильно. Кроме первого тура, все остальные матчи они были здоровы. Сейчас у обоих по три желтых. Они не дают Пиняеву шансов заиграть. У него была травма. В нормальном режиме он не тренировался, поэтому мы дали ему мало игрового времени. Возможно, присутствуют последствия травмы», — сказал на пресс-конференции после поражения от «Спартака» (1:2) Осинькин.

В сезоне-2021/22 17-летний Пиняев принял участие в 26 матчах в Тинькофф РПЛ, в каждом из них он выходил в концовках игр. На счету футболиста 1 гол и 2 результативных передачи, он провел на поле в сумме 334 минуты.

В БЕТСИТИ Кубке России Пиняев дважды выходил в стартовом составе. В игре с ногинским «Знаменем» футболист сделал дубль и отдал голевую передачу, а в матче с «Енисеем» провел на поле 72 минуты и не отметился результативными действиями.

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
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1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
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