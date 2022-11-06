«Ростов» — «Динамо»: Щетинин открыл счет в матче

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин отличился в матче 16-го тура РПЛ против «Динамо».

В середине второго тайма он открыл счет в матче — 1:0.

Партнеры вывели Щетинина на ударную позицию и тот, не сближаясь с вратарем, точно пробил в угол.

Для хавбека этот мяч стал первым в нынешнем сезоне РПЛ.