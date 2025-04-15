Зиньковский: «Немного скучаю по тому, что было в «Спартаке»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал эпизод с возмущенными выкриками болельщиков на встрече команды с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и сравнил ситуацию в самарском клубе с той, что была в «Спартаке».

«Все нормально. Потом ко мне подошел болельщик и сказал, что за меня переживает, вот так хотел взбодрить команду. И по факту взбодрил. Молодец! Но в сравнении с тем, что было в «Спартаке», этот эпизод — совсем маленькая часть. Что имею в виду? Тот большой наплыв новостей, их подача, скандальность. В Москве много команд, а «Спартак» самый большой клуб в стране. Немного скучаю по этому», — приводит «РБ Спорт» слова Зиньковского.

28-летний футболист перешел в «Крылья Советов» на правах аренды из «Спартака» в феврале этого года.