Ивич о поражении от «Локомотива»: «Почему не получилось во второй тайме, я знаю, но не хочу говорить»

Ивич отказался объяснять, почему у «Краснодара» не получилось во втором тайме матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) в 20-м туре РПЛ.

— Что не получилось в игре?

— Мы не понимаем, почему отменили пенальти. Он на самом деле был. Почему не получилось во второй тайме, я знаю, но это не для прессы.

— Вы сказали, что знаете причины, но это не для прессы. Скажите тогда болельщикам в чем причина, что произошло с командой?

— Об этом я не хочу говорить. Я фанатов уважаю, но определенные вещи должны оставаться в раздевалке.

— Игроки слишком часто падали при легких контактах. Почему это происходит?

— Так делали обе команды. Они падают не из-за легких касаний.

— Ахметов вызван в сборную, но его не было в основе. В чем причина?

— В предыдущем матче он играл 90 минут. Это было тактическое решение. Нам нужно было забить и не проиграть.

«Краснодар» находится на 8-й строчке в турнирной таблице РПЛ (29 очков).