Сергей Юран: «Я не хотел мстить Газизову. Хотя он причастен к моему уходу из «Химок»

Юран не ожидал, что после матча с «Уфой» его дисквалифицируют на две игры

Главный тренер «Химок» Сергей Юран не ожидал, что после матча с «Уфой» его дисквалифицируют на две игры за то, что он назвал судей чудотворцами.

— За что вас дисквалифицировали на два матча после игры с «Уфой»? Неужели вы и впрямь назвали арбитров чудотворцами?

— Игра получилась очень напряженной — качели вверх, качели вниз! В поле арбитр принимает решение — желтая карточка Набиуллину. А ВАР в итоге его удаляет. Судья считает, что пенальти в наши ворота не было, а ВАР его назначает. И мы упускаем важнейшую победу. Вот я после финального свистка в сердцах и назвал арбитров чудотворцами.

— Редкое выражение.

— Ну просто первое, что в голову пришло. Сказал, развернулся и пошел. А мне впаяли дисквалификацию на две игры... Оказывается, за «чудотворцев» можно получить наказание. Мне бы хотелось, чтобы судьи разъяснили, какие выражения можно употреблять, а какие — нет. Я с уважением отношусь к арбитрам, они всегда на стрессе. Но и мы люди эмоциональные, можем что-то сказать после финального свистка. С чем-то не согласиться. Хотя я не считаю, что «чудотворцы» — это какое-то оскорбление.

— До этого, покидая «Химки», вы прямо сказали, что за вашим уходом стоит тогдашний гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов. Может, именно такой горячей и была ваша реакция в том матче с «Уфой»?

— Это уже пройденный этап. Но я от тех своих слов не отказываюсь. Без Газизова расставание с «Химками» не обошлось. Но я не реваншист. И не считал, что в той встрече с «Уфой», после которой меня дисквалифицировали, должен был вернуть должок именно Газизову. Нет! Просто обидно было упускать победу за две минуты до конца матча...