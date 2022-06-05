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Сергей Юран: «Я не хотел мстить Газизову. Хотя он причастен к моему уходу из «Химок»

Юран не ожидал, что после матча с «Уфой» его дисквалифицируют на две игры
Виталий Айрапетов
,  
Александр Львов
Читать «СЭ» в
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран не ожидал, что после матча с «Уфой» его дисквалифицируют на две игры за то, что он назвал судей чудотворцами.

— За что вас дисквалифицировали на два матча после игры с «Уфой»? Неужели вы и впрямь назвали арбитров чудотворцами?

— Игра получилась очень напряженной — качели вверх, качели вниз! В поле арбитр принимает решение — желтая карточка Набиуллину. А ВАР в итоге его удаляет. Судья считает, что пенальти в наши ворота не было, а ВАР его назначает. И мы упускаем важнейшую победу. Вот я после финального свистка в сердцах и назвал арбитров чудотворцами.

— Редкое выражение.

— Ну просто первое, что в голову пришло. Сказал, развернулся и пошел. А мне впаяли дисквалификацию на две игры... Оказывается, за «чудотворцев» можно получить наказание. Мне бы хотелось, чтобы судьи разъяснили, какие выражения можно употреблять, а какие — нет. Я с уважением отношусь к арбитрам, они всегда на стрессе. Но и мы люди эмоциональные, можем что-то сказать после финального свистка. С чем-то не согласиться. Хотя я не считаю, что «чудотворцы» — это какое-то оскорбление.

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— До этого, покидая «Химки», вы прямо сказали, что за вашим уходом стоит тогдашний гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов. Может, именно такой горячей и была ваша реакция в том матче с «Уфой»?

— Это уже пройденный этап. Но я от тех своих слов не отказываюсь. Без Газизова расставание с «Химками» не обошлось. Но я не реваншист. И не считал, что в той встрече с «Уфой», после которой меня дисквалифицировали, должен был вернуть должок именно Газизову. Нет! Просто обидно было упускать победу за две минуты до конца матча...

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Уфа
ФК Химки
Шамиль Газизов
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