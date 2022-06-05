Футболисты «Ростова» выбрали Полоза лучшим в чемпионате

Футболисты «Ростова» отдали убедительную победу форварду своей команды Дмитрию Полозу при выборе лучшего в РПЛ в сезоне-2021/22.

В традиционном опросе «СЭ» игроков всех 16 клубов лиги по итогам чемпионата дончане в 8 случаях из 11 поставили Полоза на первое место, также у нападающего — одно упоминание третьим.

При этом сам Полоз назвал себя лучшим футболистом чемпионата. Его тройку дополнили полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа и полузащитник «Зенита» Клаудиньо.

«Ростов»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото «СЭ»

30-летний Полоз в чемпионате-2021/22 забил 14 голов в 27 матчах. Статистика игрока — на его странице.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».