Футболисты «Крыльев» выбрали зенитовца Барриоса лучшим футболистом сезона РПЛ

Футболисты «Крыльев Советов» отдали победу полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу при выборе лучшего в РПЛ в сезоне-2021/22.

В традиционном опросе «СЭ» игроков всех 16 клубов лиги по итогам чемпионата самарцы трижды поставили хавбека сине-бело-голубых на первое место и еще дважды на второе.

При этом популярен у «Крыльев» экс-форвард команды Иван Сергеев, зимой перешедший в «Зенит», а также полузащитник питерцев Клаудиньо, который получил три первых места.

«Крылья Советов»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото «СЭ»

Статистика Вильмара Барриоса — на его странице.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».