Главный тренер «Фенербахче» провел телефонный разговор с Виллианом Рошей
Главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш лично позвонил защитнику ЦСКА Виллиану Роше, чтобы обсудить с ним возможный трансфер в турецкий клуб, сообщает Sabah.
Специалист хочет, чтобы футболист стал игроком команды в ближайшее время. Он знаком с ним по игре в португальской лиге.
27-летний футболист перешел в ЦСКА в августе этого года из «Портимоненсе» подписав соглашение до лета 2025 года с опцией продления на год. В этом сезоне он провел 9 матчей, забив 1 гол.
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|3.03
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|
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|- : -
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|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
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|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
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|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
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|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
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|3.03
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|
Факел – Химки
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Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|П
|
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|
|
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Спартак
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