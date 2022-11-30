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Сегодня, 18:14

Главный тренер «Фенербахче» провел телефонный разговор с Виллианом Рошей

Виктория Кравченко
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Виллиан Роша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш лично позвонил защитнику ЦСКА Виллиану Роше, чтобы обсудить с ним возможный трансфер в турецкий клуб, сообщает Sabah.

Специалист хочет, чтобы футболист стал игроком команды в ближайшее время. Он знаком с ним по игре в португальской лиге.

27-летний футболист перешел в ЦСКА в августе этого года из «Портимоненсе» подписав соглашение до лета 2025 года с опцией продления на год. В этом сезоне он провел 9 матчей, забив 1 гол.

ФК Фенербахче
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Жорже Жезуш
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Сочи – ЦСКА
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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И К Ж
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