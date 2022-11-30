«Краснодар» и «Крылья Советов» поставили на паузу трансфер Артема Шуманского

Вероятность перехода форварда БАТЭ Артема Шуманского в «Краснодар» или «Крылья Советов» на данный момент крайне мала.

«Пока оба клуба поставили трансфер Шуманского на паузу, продвижений нет. Каждая сторона осталась при своем мнении. Клубы сделали предложения и не готовы их увеличивать. Сам Артем больше склоняется к Европе. Есть разговоры про кипрский «Арис» и австрийский клуб. Вероятность перехода в Россию сейчас крайне мала», — цитирует «РБ Спорт» источник, близкий к ситуации.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Шуманского рассматривали «Краснодар» и «Крылья Советов». Однако российские клубы не устроила цена — БАТЭ хотел получить за нападающего чуть более 400 тысяч евро.

В этом году форвард провел 25 матчей за белорусский клуб во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.