Пономарев признался, что хотел уйти со стадиона после первого тайма матча ЦСКА с «Факелом»

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о победе армейцев над «Факелом» в матче 4-го тура РПЛ (4:1).

«Я хотел уйти после первого тайма. Было противно смотреть на игру ЦСКА! Они думали, что легко одержат победу. Видно, после этого Федотов нахлобучил, потому что играть стали побыстрее, стали открываться. Мы сейчас налаживаемся игру в обороне, защита у нас в порядке. Немного нападение подводит, но Чалов сегодня забил. Удачно получилось, но потом все равно посыпались», — сказал Пономарев «СЭ».

Также Пономарев отметил игру Карраскаля.

«Хорхе хорош! Бывает, конечно, минус в его действиях, но большинство мячей он выигрывает. Надо кому-то уметь владеть мячом, заниматься обводкой. Свою функцию он выполняет хорошо», — добавил Пономарев «СЭ».

В следующем, 5-м туре, ЦСКА предстоит сыграть на выезде с «Зенитом» (13 августа, 17.00 мск), а «Факел» сыграет на своем поле с «Уралом» (12 августа, 19.30 мск).