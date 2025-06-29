Карпин — о Братском Кубке: «Матчи с командами из Европы очень хорошая проверка для «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил важность матчей в рамках BetBoom Братского Кубка.

— Эти матчи нужны, они подготовительные к сезону. Интересно сыграть с командами из Европы, учитывая все известные причины. И такие матчи очень хорошая проверка для нас. Они приближены к официальным, так как играем на стадионах, а не на базе.

— Каково играть на клубном уровне с сербскими футболистами?

— Для нас это прежде всего подготовка к сезону. Будут интересные матчи с точки зрения нашей готовности, как футболисты воспринимают информацию. Ну и посмотреть на таком уровне с более сильными соперниками.

— Бубнов сказал, что «Динамо» займет 7-е место.

— Никак не могу прокомментировать.

Братский кубок пройдет с 30 июня по 5 июля. В турнире примут участие «Динамо», ЦСКА, а также белградские «Партизан» и ОФК.