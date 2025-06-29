Футбол
29 июня, 14:13

Карпин — о Братском Кубке: «Матчи с командами из Европы очень хорошая проверка для «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил важность матчей в рамках BetBoom Братского Кубка.

— Эти матчи нужны, они подготовительные к сезону. Интересно сыграть с командами из Европы, учитывая все известные причины. И такие матчи очень хорошая проверка для нас. Они приближены к официальным, так как играем на стадионах, а не на базе.

— Каково играть на клубном уровне с сербскими футболистами?

— Для нас это прежде всего подготовка к сезону. Будут интересные матчи с точки зрения нашей готовности, как футболисты воспринимают информацию. Ну и посмотреть на таком уровне с более сильными соперниками.

— Бубнов сказал, что «Динамо» займет 7-е место.

— Никак не могу прокомментировать.

Братский кубок пройдет с 30 июня по 5 июля. В турнире примут участие «Динамо», ЦСКА, а также белградские «Партизан» и ОФК.

Валерий Карпин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
2
 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
3
 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
4
 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
7
 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
8
 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
9
 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
10
 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
11
 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
15
 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
16
 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 1 : 1
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 - : -
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 - : -
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Николай Рассказов

Николай Рассказов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 9 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 10 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 3 1 1
Вся статистика

