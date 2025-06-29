Источник: Заболотный будет выступать в «Спартаке» под 91-м номером

Нападающий Антон Заболотный подписал контракт со «Спартаком» и взял 91-й номер, сообщает «РБ Спорт».

Форвард, родившийся в 1991 году, выступал под этим номером несколько лет подряд в ЦСКА и «Химках».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что футболист успешно прошел медосмотр перед трансфером. Отмечается, что форвард согласовал контракт с красно-белыми по схеме «1+1» и зарплатой в 600 тысяч евро в год.

Прошедший сезон игрок провел в «Химках». На его счету 31 матч во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.