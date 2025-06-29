Футбол
29 июня, 14:09

Источник: Заболотный будет выступать в «Спартаке» под 91-м номером

Сергей Ярошенко

Нападающий Антон Заболотный подписал контракт со «Спартаком» и взял 91-й номер, сообщает «РБ Спорт».

Форвард, родившийся в 1991 году, выступал под этим номером несколько лет подряд в ЦСКА и «Химках».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что футболист успешно прошел медосмотр перед трансфером. Отмечается, что форвард согласовал контракт с красно-белыми по схеме «1+1» и зарплатой в 600 тысяч евро в год.

Прошедший сезон игрок провел в «Химках». На его счету 31 матч во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.«Спартак» берет Заболотного, Сергеев идет в «Динамо», Тикнизян в Сербии. Таблица трансферов РПЛ
Источник: РБ Спорт
Материалы сюжета: РПЛ: обратный отсчет до старта чемпионата
«Зенит» сохранил лидеров, масштабная селекция ЦСКА, «Спартак» нашел защитников. Таблица трансферов РПЛ
Универсал, спасший команду Халка от вылета и мечтающий об АПЛ и сборной. «Динамо» приглашает Рубенса
«Пари НН» арендовал Олусегуна у «Краснодара»
Футболист сборной США Милевич пока не готов к переезду в Россию
Играл с Мартинсом, забивал «Зениту» и стал звездой лиги 1 в 28 лет. «Краснодар» взял бойца и дирижера
Агент Чернова заявил о возможном уходе защитника из «Спартака»: «Прорабатываем варианты перехода в другой клуб»
  • Dmitriy Nekrasov

    Ждём усиление в лице Зе Болотного! Будет всех рубить и давить. Да Бог Антону здоровья!

    29.06.2025

  • rake

    :joy::rofl::joy::rofl:

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    ...Который тоже курит травку и сядет на лавку...:stuck_out_tongue_closed_eyes:

    29.06.2025

  • hattabych

    Хорошая сделка, вменяемая зарплата. Заставит ещё вратарей попрыгать в рамке.

    29.06.2025

  • bishevcky

    Мои поздравления Спартаку с приобретением легендарной звезды. Видимо,дождались, когда одного Антона определят в каталажку,взяли другого.:smiley:

    29.06.2025

  • zg

    У меня,щука,даже слов нет!

    29.06.2025

  • zg

    Млять......................Ноль бы лучше взял...........

    29.06.2025

  • Ilya Gudman

    Спартак в футболе это как СКА в хоккее, какая то шизофрения руководства , как жалок наш спорт в последнее время , прямо вообще пипец (( Откуда вы появились управители наших любимых родных команд ? Гореть вам в аду !

    29.06.2025

  • wam

    Если есть на него спрос значит еще не нулевой. Нулевые в академии Спартака работают.

    29.06.2025

  • Millwall82

    ему нулевой номер больше подойдет) ФК Рим когда-то Кэшли Коулу присвоил нулевой номер и не включил в заявку.

    29.06.2025

    • Карпин — о том, планирует ли посещать «Что? Где? Когда?»: «Начнутся осенние игры — посмотрим»

    Карпин — о Братском Кубке: «Матчи с командами из Европы очень хорошая проверка для «Динамо»
