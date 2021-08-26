Главный тренер «Динамо» Шварц посетит матч сборной России против Хорватии

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц перед матчем шестого тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» отметил, что у него был разговор с полузащитником Денисом Макаровым, и добавил, что он посетит матч отборочного турнира ЧМ Россия — Хорватия.

— Макаров не попал в сборную России. Разговаривали ли вы об этом?

— Мы не говорили с Денисом об итоговой заявке. На этой неделе мы провели с ним индивидуальные теории. Посмотрели на моменты, которые были в матче с «Уралом». Уделили внимание его обороне.

— А что именно вы рассматривали в обороне?

— Это тема, которая остается внутри клуба. В общих чертах — игра в обороне и единоборства. Мы считаем, что он может играть жестче. Уделили внимание атаке. Посмотрели на моменты, которые он создавал. И, конечно же, что можно сделать лучше.

— Не планируете ли посетить матчи сборных в Москве?

— Да, я планирую посетить матч Россия — Хорватия.