Амир Ибрагимов привлекается к тренировкам с основой «Ман Юнайтед». Прогрессу помогла в том числе сборная России
Рядовому болельщику «Манчестер Юнайтед» придется приложить усилия, чтобы найти позитив в нынешнем положении дел любимого клуба. «МЮ» годами занимается саморазрушением и давно перестал по-настоящему претендовать на значимые трофеи. Золото АПЛ и финалы Лиги чемпионов остались далеко в прошлом, в эпоху сэра Алекса, которая завершилась 13 лет назад.
Практически полное отсутствие трансферных попаданий, постоянные конфликты и скандалы, поставленные на поток болезненные поражения — у фанатов слишком много причин для перманентной печали. И все-таки есть кое-что хорошее в структуре «Юнайтед». Академия. Манчестерские команды до 18 лет и до 21 года в последнее время демонстрируют неплохие результаты, регулярно сражаясь за национальные трофеи.
Кроме того, клубная школа выпускает действительно перспективных футболистов. Из свежих примеров выделяются 19-летние сыновья-близнецы Даррена Флетчера — Джек и Тайлер, последний даже съездил со сборной Шотландии на чемпионат мира-2026. Есть и безмерно талантливый Джей-Джей Габриэл — нападающий 2010 года рождения был признан лучшим игроком сезона в чемпионате U-18, летом привлекался к основе и теперь со скандалом пытается покинуть «МЮ», разгребая предложения, кажется, от всех грандов планеты.
Путь в основу
Но нас, конечно, в первую очередь интересует другой воспитанник «Юнайтед». Амир Ибрагимов еще ни разу не попадал в заявку взрослой команды, но неоднократно подтягивался к тренировкам. В частности, в конце октября его привлекал Майкл Кэррик — перед матчем против «Челси» в АПЛ. В одаренности футболиста и раньше сомневаться не приходилось, иначе паренек из Дагестана не закрепился бы в системе европейского клуба с гигантским именем, но постепенное движение вверх по манкунианской вертикали дает основания верить в его самое светлое будущее.
История Ибрагимова широко известна. Он родился в Буйнакске в 2008 году и переехал в Англию в 11 лет, попав в академию «Шеффилд Юнайтед», а затем и в «МЮ». Старший брат Амира Ибрагим стал бойцом ММА и не знает поражений в промоушене PFL, а двое младших тоже занимаются в манчестерской школе — причем самый маленький, Мухаммад, в 2023-м перебрался из «Ман Сити».
Амир капитанил в молодежке «Юнайтед» и вызывался в сборные Англии нескольких возрастов, где делил поле с Максом Доуманом и Рио Нгумоа. В июне 2026-го он дебютировал за основную сборную России и провел 2 товарищеские встречи, но отсутствие официальных игр сохраняет возможность в дальнейшем выбирать между двумя национальными командами. В сезоне-2026/27 нападающий стабильно появляется в Премьер-лиге 2 и с капитанской повязкой выводит «МЮ» на матчи Юношеской лиги УЕФА.
Сборная России помогла многое понять
Очевидно, Ибрагимов продолжает прогрессировать, развивая классные данные. Его еще с подросткового возраста сравнивали с Уэйном Руни и Серхио Агуэро — похож в том числе комплекцией. Прокачиваться мешали травмы, из-за которых, к примеру, футболист пропустил пять месяцев перед летним вызовом от Валерия Карпина, но в полном здравии россиянина в Британии считают спортсменом с огромным потенциалом.
Амир всегда действовал в атаке, играя на фланге, в центре полузащиты и на острие, но с начала сезона, похоже, окончательно приклеился к позиции форварда. Главный тренер команды до 21 года Адам Лоуренс подчеркивал, что игроку явно пошло на пользу пребывание в расположении сборной России. Специалист рассказывал, что Ибрагимов вернулся в клуб с новым пониманием интенсивности взрослого футбола.
Лоуренс отдельно хвалит умные перемещения нападающего. Помимо навыков завершителя и роскошной скорости, Амир здорово чувствует штрафную и грамотно по ней передвигается. Знает, когда лучше опуститься в глубину, а когда стоит рвануть за спины защитников. С начала сезона россиянин провел 7 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Не исключено, что совсем скоро состоится дебют в главной команде. Ибрагимов соответствует требованиям Кэррика чисто стилистически. Правда, Майкла, вероятно, вот-вот уволят, но и его преемник не должен оставлять набранную футболистом форму без внимания.
Он кажется предельно зрелым — как физически, так и ментально. Английские медиа писали, что в сентябре Амир отказался от вызова в сборную России, чтобы сконцентрироваться на клубных делах. Во многом поэтому ему удалось заскочить на тренировки к Кэррику. Теперь Ибрагимову предстоит подтвердить этот прогресс на взрослом уровне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|9
|8
|0
|1
|14-5
|24
|
2
|Ман. Сити
|9
|7
|0
|2
|20-10
|21
|
3
|Брайтон
|9
|6
|1
|2
|24-7
|19
|
4
|Челси
|9
|5
|1
|3
|19-15
|16
|
5
|Эвертон
|10
|4
|4
|2
|12-10
|16
|
6
|Ливерпуль
|9
|4
|3
|2
|11-9
|15
|
7
|Брентфорд
|9
|3
|5
|1
|16-9
|14
|
8
|Астон Вилла
|9
|3
|3
|3
|10-13
|12
|
9
|Борнмут
|9
|3
|3
|3
|14-13
|12
|
10
|Тоттенхэм
|9
|3
|3
|3
|10-10
|12
|
11
|Лидс
|9
|2
|5
|2
|9-8
|11
|
12
|Ньюкасл
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
13
|Ипсвич
|9
|3
|2
|4
|14-18
|11
|
14
|Халл Сити
|9
|2
|5
|2
|11-10
|11
|
15
|Фулхэм
|9
|2
|3
|4
|9-11
|9
|
16
|Ковентри
|10
|3
|0
|7
|10-19
|9
|
17
|МЮ
|9
|1
|4
|4
|10-15
|7
|
18
|Кристал Пэлас
|9
|2
|1
|6
|9-21
|7
|
19
|Нот. Форест
|9
|1
|3
|5
|6-12
|6
|
20
|Сандерленд
|9
|1
|2
|6
|7-17
|5
|6.11
|23:00
|Эвертон – Ковентри
|3 : 1
|7.11
|15:30
|Лидс – Тоттенхэм
|- : -
|7.11
|18:00
|Арсенал – Халл Сити
|- : -
|7.11
|18:00
|Фулхэм – Ньюкасл
|- : -
|7.11
|20:30
|Нот. Форест – Ман. Сити
|- : -
|8.11
|17:00
|Брайтон – Брентфорд
|- : -
|8.11
|17:00
|Кристал Пэлас – Ливерпуль
|- : -
|8.11
|17:00
|Ипсвич – Борнмут
|- : -
|8.11
|17:00
|Сандерленд – Челси
|- : -
|8.11
|19:30
|МЮ – Астон Вилла
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|6
|
|
Тьерно Барри
Эвертон
|6
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|5
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|
|
Эванилсон
Борнмут
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|6
|1
|2
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|7
|1
|1