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Амир Ибрагимов привлекается к тренировкам с основой «Ман Юнайтед». Прогрессу помогла в том числе сборная России

Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Амир Ибрагимов.
Фото Getty Images
Ждем скорого дебюта в АПЛ?

Рядовому болельщику «Манчестер Юнайтед» придется приложить усилия, чтобы найти позитив в нынешнем положении дел любимого клуба. «МЮ» годами занимается саморазрушением и давно перестал по-настоящему претендовать на значимые трофеи. Золото АПЛ и финалы Лиги чемпионов остались далеко в прошлом, в эпоху сэра Алекса, которая завершилась 13 лет назад.

Амир Ибрагимов.17-летний Ибрагимов подписал профессиональный контракт с «МЮ». Скоро сыграет в основе?

Практически полное отсутствие трансферных попаданий, постоянные конфликты и скандалы, поставленные на поток болезненные поражения — у фанатов слишком много причин для перманентной печали. И все-таки есть кое-что хорошее в структуре «Юнайтед». Академия. Манчестерские команды до 18 лет и до 21 года в последнее время демонстрируют неплохие результаты, регулярно сражаясь за национальные трофеи.

Кроме того, клубная школа выпускает действительно перспективных футболистов. Из свежих примеров выделяются 19-летние сыновья-близнецы Даррена Флетчера — Джек и Тайлер, последний даже съездил со сборной Шотландии на чемпионат мира-2026. Есть и безмерно талантливый Джей-Джей Габриэл — нападающий 2010 года рождения был признан лучшим игроком сезона в чемпионате U-18, летом привлекался к основе и теперь со скандалом пытается покинуть «МЮ», разгребая предложения, кажется, от всех грандов планеты.

Фото Global Look Press

Путь в основу

Но нас, конечно, в первую очередь интересует другой воспитанник «Юнайтед». Амир Ибрагимов еще ни разу не попадал в заявку взрослой команды, но неоднократно подтягивался к тренировкам. В частности, в конце октября его привлекал Майкл Кэррик — перед матчем против «Челси» в АПЛ. В одаренности футболиста и раньше сомневаться не приходилось, иначе паренек из Дагестана не закрепился бы в системе европейского клуба с гигантским именем, но постепенное движение вверх по манкунианской вертикали дает основания верить в его самое светлое будущее.

Российский футболист &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Амир Ибрагимов забил &laquo;Сабаху&raquo; в&nbsp;Юношеской лиге УЕФА.Ибрагимов забил «Сабаху» за «МЮ» в Юношеской лиге УЕФА. Вышел в роли капитана и открыл счет уже на второй минуте

История Ибрагимова широко известна. Он родился в Буйнакске в 2008 году и переехал в Англию в 11 лет, попав в академию «Шеффилд Юнайтед», а затем и в «МЮ». Старший брат Амира Ибрагим стал бойцом ММА и не знает поражений в промоушене PFL, а двое младших тоже занимаются в манчестерской школе — причем самый маленький, Мухаммад, в 2023-м перебрался из «Ман Сити».

Амир капитанил в молодежке «Юнайтед» и вызывался в сборные Англии нескольких возрастов, где делил поле с Максом Доуманом и Рио Нгумоа. В июне 2026-го он дебютировал за основную сборную России и провел 2 товарищеские встречи, но отсутствие официальных игр сохраняет возможность в дальнейшем выбирать между двумя национальными командами. В сезоне-2026/27 нападающий стабильно появляется в Премьер-лиге 2 и с капитанской повязкой выводит «МЮ» на матчи Юношеской лиги УЕФА.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сборная России помогла многое понять

Очевидно, Ибрагимов продолжает прогрессировать, развивая классные данные. Его еще с подросткового возраста сравнивали с Уэйном Руни и Серхио Агуэро — похож в том числе комплекцией. Прокачиваться мешали травмы, из-за которых, к примеру, футболист пропустил пять месяцев перед летним вызовом от Валерия Карпина, но в полном здравии россиянина в Британии считают спортсменом с огромным потенциалом.

Амир всегда действовал в атаке, играя на фланге, в центре полузащиты и на острие, но с начала сезона, похоже, окончательно приклеился к позиции форварда. Главный тренер команды до 21 года Адам Лоуренс подчеркивал, что игроку явно пошло на пользу пребывание в расположении сборной России. Специалист рассказывал, что Ибрагимов вернулся в клуб с новым пониманием интенсивности взрослого футбола.

Амир Ибрагимов.«О, футболистик подъехал». Первый день Ибрагимова из «МЮ» в сборной России

Лоуренс отдельно хвалит умные перемещения нападающего. Помимо навыков завершителя и роскошной скорости, Амир здорово чувствует штрафную и грамотно по ней передвигается. Знает, когда лучше опуститься в глубину, а когда стоит рвануть за спины защитников. С начала сезона россиянин провел 7 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Не исключено, что совсем скоро состоится дебют в главной команде. Ибрагимов соответствует требованиям Кэррика чисто стилистически. Правда, Майкла, вероятно, вот-вот уволят, но и его преемник не должен оставлять набранную футболистом форму без внимания.

Он кажется предельно зрелым — как физически, так и ментально. Английские медиа писали, что в сентябре Амир отказался от вызова в сборную России, чтобы сконцентрироваться на клубных делах. Во многом поэтому ему удалось заскочить на тренировки к Кэррику. Теперь Ибрагимову предстоит подтвердить этот прогресс на взрослом уровне.

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Амир Ибрагимов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 8 0 1 14-5 24
2
 Ман. Сити 9 7 0 2 20-10 21
3
 Брайтон 9 6 1 2 24-7 19
4
 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5
 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
6
 Ливерпуль 9 4 3 2 11-9 15
7
 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
8
 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
9
 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
10
 Тоттенхэм 9 3 3 3 10-10 12
11
 Лидс 9 2 5 2 9-8 11
12
 Ньюкасл 9 3 2 4 12-15 11
13
 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
14
 Халл Сити 9 2 5 2 11-10 11
15
 Фулхэм 9 2 3 4 9-11 9
16
 Ковентри 10 3 0 7 10-19 9
17
 МЮ 9 1 4 4 10-15 7
18
 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
19
 Нот. Форест 9 1 3 5 6-12 6
20
 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5
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38 тур
6.11 23:00 Эвертон – Ковентри 3 : 1
7.11 15:30 Лидс – Тоттенхэм - : -
7.11 18:00 Арсенал – Халл Сити - : -
7.11 18:00 Фулхэм – Ньюкасл - : -
7.11 20:30 Нот. Форест – Ман. Сити - : -
8.11 17:00 Брайтон – Брентфорд - : -
8.11 17:00 Кристал Пэлас – Ливерпуль - : -
8.11 17:00 Ипсвич – Борнмут - : -
8.11 17:00 Сандерленд – Челси - : -
8.11 19:30 МЮ – Астон Вилла - : -
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 9
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 6
Тьерно Барри
Тьерно Барри

Эвертон

 6
П
Деклан Райс
Деклан Райс

Арсенал

 5
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
Эванилсон
Эванилсон

Борнмут

 4
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 6 1 2
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 7 1 1
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