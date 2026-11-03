Амир Ибрагимов привлекается к тренировкам с основой «Ман Юнайтед». Прогрессу помогла в том числе сборная России

Ждем скорого дебюта в АПЛ?

Рядовому болельщику «Манчестер Юнайтед» придется приложить усилия, чтобы найти позитив в нынешнем положении дел любимого клуба. «МЮ» годами занимается саморазрушением и давно перестал по-настоящему претендовать на значимые трофеи. Золото АПЛ и финалы Лиги чемпионов остались далеко в прошлом, в эпоху сэра Алекса, которая завершилась 13 лет назад.

Практически полное отсутствие трансферных попаданий, постоянные конфликты и скандалы, поставленные на поток болезненные поражения — у фанатов слишком много причин для перманентной печали. И все-таки есть кое-что хорошее в структуре «Юнайтед». Академия. Манчестерские команды до 18 лет и до 21 года в последнее время демонстрируют неплохие результаты, регулярно сражаясь за национальные трофеи.

Кроме того, клубная школа выпускает действительно перспективных футболистов. Из свежих примеров выделяются 19-летние сыновья-близнецы Даррена Флетчера — Джек и Тайлер, последний даже съездил со сборной Шотландии на чемпионат мира-2026. Есть и безмерно талантливый Джей-Джей Габриэл — нападающий 2010 года рождения был признан лучшим игроком сезона в чемпионате U-18, летом привлекался к основе и теперь со скандалом пытается покинуть «МЮ», разгребая предложения, кажется, от всех грандов планеты.

Фото Global Look Press

Путь в основу

Но нас, конечно, в первую очередь интересует другой воспитанник «Юнайтед». Амир Ибрагимов еще ни разу не попадал в заявку взрослой команды, но неоднократно подтягивался к тренировкам. В частности, в конце октября его привлекал Майкл Кэррик — перед матчем против «Челси» в АПЛ. В одаренности футболиста и раньше сомневаться не приходилось, иначе паренек из Дагестана не закрепился бы в системе европейского клуба с гигантским именем, но постепенное движение вверх по манкунианской вертикали дает основания верить в его самое светлое будущее.

История Ибрагимова широко известна. Он родился в Буйнакске в 2008 году и переехал в Англию в 11 лет, попав в академию «Шеффилд Юнайтед», а затем и в «МЮ». Старший брат Амира Ибрагим стал бойцом ММА и не знает поражений в промоушене PFL, а двое младших тоже занимаются в манчестерской школе — причем самый маленький, Мухаммад, в 2023-м перебрался из «Ман Сити».

Амир капитанил в молодежке «Юнайтед» и вызывался в сборные Англии нескольких возрастов, где делил поле с Максом Доуманом и Рио Нгумоа. В июне 2026-го он дебютировал за основную сборную России и провел 2 товарищеские встречи, но отсутствие официальных игр сохраняет возможность в дальнейшем выбирать между двумя национальными командами. В сезоне-2026/27 нападающий стабильно появляется в Премьер-лиге 2 и с капитанской повязкой выводит «МЮ» на матчи Юношеской лиги УЕФА.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сборная России помогла многое понять

Очевидно, Ибрагимов продолжает прогрессировать, развивая классные данные. Его еще с подросткового возраста сравнивали с Уэйном Руни и Серхио Агуэро — похож в том числе комплекцией. Прокачиваться мешали травмы, из-за которых, к примеру, футболист пропустил пять месяцев перед летним вызовом от Валерия Карпина, но в полном здравии россиянина в Британии считают спортсменом с огромным потенциалом.

Амир всегда действовал в атаке, играя на фланге, в центре полузащиты и на острие, но с начала сезона, похоже, окончательно приклеился к позиции форварда. Главный тренер команды до 21 года Адам Лоуренс подчеркивал, что игроку явно пошло на пользу пребывание в расположении сборной России. Специалист рассказывал, что Ибрагимов вернулся в клуб с новым пониманием интенсивности взрослого футбола.

Лоуренс отдельно хвалит умные перемещения нападающего. Помимо навыков завершителя и роскошной скорости, Амир здорово чувствует штрафную и грамотно по ней передвигается. Знает, когда лучше опуститься в глубину, а когда стоит рвануть за спины защитников. С начала сезона россиянин провел 7 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Не исключено, что совсем скоро состоится дебют в главной команде. Ибрагимов соответствует требованиям Кэррика чисто стилистически. Правда, Майкла, вероятно, вот-вот уволят, но и его преемник не должен оставлять набранную футболистом форму без внимания.

Он кажется предельно зрелым — как физически, так и ментально. Английские медиа писали, что в сентябре Амир отказался от вызова в сборную России, чтобы сконцентрироваться на клубных делах. Во многом поэтому ему удалось заскочить на тренировки к Кэррику. Теперь Ибрагимову предстоит подтвердить этот прогресс на взрослом уровне.