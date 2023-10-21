Личка: «Нам очень не хватало Лаксальта в матче с «Факелом» и «Ахматом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал центральную позицию защитника бело-голубых Диего Лаксальта.

«Диего играл в Италии как опорный. До Италии он был еще повыше чуть-чуть. Гафин сказал, что он тоже может играть на этой позиции. После игры с «Краснодаром», я предложил Диего вернуться на эту позицию. Его глаза загорелись. Он сказал, что очень хочет играть в центре. Он хорошо действует на этой позиции. Нам очень не хватало Лаксальта в матче с «Факелом» и «Ахматом». Диего важный член команды», — сказал Личка.

В 12-м туре РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» (0:0). Лаксальт провел на поле все 90 минут.

Ранее защитник продлил контракт с «Динамо» до 2026 года.