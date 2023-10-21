Личка: «Нам очень не хватало Лаксальта в матче с «Факелом» и «Ахматом»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал центральную позицию защитника бело-голубых Диего Лаксальта.
«Диего играл в Италии как опорный. До Италии он был еще повыше чуть-чуть. Гафин сказал, что он тоже может играть на этой позиции. После игры с «Краснодаром», я предложил Диего вернуться на эту позицию. Его глаза загорелись. Он сказал, что очень хочет играть в центре. Он хорошо действует на этой позиции. Нам очень не хватало Лаксальта в матче с «Факелом» и «Ахматом». Диего важный член команды», — сказал Личка.
В 12-м туре РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» (0:0). Лаксальт провел на поле все 90 минут.
Ранее защитник продлил контракт с «Динамо» до 2026 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
4
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
5
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
6
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
7
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
8
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
13
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
14
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
15
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1