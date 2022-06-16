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Федотов: «ЦСКА нужно усиление. Есть позиции, которые нужно укрепить»

Федотов заявил, что ЦСКА нужно усиление состава
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов и Роман Бабаев.
Фото ПФК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что команде нужно усиление.

Вчера, 15 июня, московский клуб объявил о назначении 55-летнего специалиста.

«Начнем с того, что в составе ЦСКА произошли изменения, ряд футболистов недавно покинули команду, — приводит слова Федотова Bobsoccer.ru. — В частности, стержневой игрок Марио Фернандес, который был хорош в том числе и в атакующих действиях. Настоящий профессионал, большой мастер. Ушли еще несколько футболистов. Поэтому ЦСКА нужно усиление. Не буду конкретизировать для широкой публики, самое главное, что мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Есть позиции, которые нужно укрепить, мы должны это сделать».

Первый сбор ЦСКА продлится с 15 по 24 июня, второй — с 26 июня по 7 июля.

Источник: (https://bobsoccer.ru/max/blog/vladimir-fedotov-ponimaem-kakie-pozicii-cska-nuzhno-usilit.html
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Матео Кассьерра

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Ростов

 14
П
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Краснодар

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