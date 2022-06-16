Федотов: «ЦСКА нужно усиление. Есть позиции, которые нужно укрепить»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что команде нужно усиление.

Вчера, 15 июня, московский клуб объявил о назначении 55-летнего специалиста.

«Начнем с того, что в составе ЦСКА произошли изменения, ряд футболистов недавно покинули команду, — приводит слова Федотова Bobsoccer.ru. — В частности, стержневой игрок Марио Фернандес, который был хорош в том числе и в атакующих действиях. Настоящий профессионал, большой мастер. Ушли еще несколько футболистов. Поэтому ЦСКА нужно усиление. Не буду конкретизировать для широкой публики, самое главное, что мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Есть позиции, которые нужно укрепить, мы должны это сделать».

Первый сбор ЦСКА продлится с 15 по 24 июня, второй — с 26 июня по 7 июля.