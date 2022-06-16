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Сегодня, 13:03

Александр Мостовой считает, что Захаряну рано уезжать в Европу

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, что думает об интересе к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну со стороны европейских клубов.

«Нужно ли ему уезжать, если поступит предложение? Думаю, что ему немного рановато. Ему бы окрепнуть. Другое дело, где ему тут окрепнуть в нашей премьер-лиге без международных игр. Он может забуксовать.

Захарян — один из самых талантливых сейчас у нас. Бывали такие случаи, что футболистам выдавали подобные авансы, а они потом пропадали. Надеюсь, Захарян — другой, потому что он очень здорово играет. Ему окрепнуть в физическом плане надо и злости добавить, чего не хватает нашим многим игрокам в Европе», — цитирует Мостового Betonmobile.ru.

Он также сказал, что не верит в то, что какой-либо европейский клуб сейчас заплатит за Захаряна 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что к Захаряну проявляют интерес клубы из чемпионатов Испании и Италии.

В прошедшем сезоне футболист забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 33 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-mostovoy-zaharyanu-ranovato-uezzhat-v-evropu
Александр Мостовой
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
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