Александр Мостовой считает, что Захаряну рано уезжать в Европу

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, что думает об интересе к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну со стороны европейских клубов.

«Нужно ли ему уезжать, если поступит предложение? Думаю, что ему немного рановато. Ему бы окрепнуть. Другое дело, где ему тут окрепнуть в нашей премьер-лиге без международных игр. Он может забуксовать.

Захарян — один из самых талантливых сейчас у нас. Бывали такие случаи, что футболистам выдавали подобные авансы, а они потом пропадали. Надеюсь, Захарян — другой, потому что он очень здорово играет. Ему окрепнуть в физическом плане надо и злости добавить, чего не хватает нашим многим игрокам в Европе», — цитирует Мостового Betonmobile.ru.

Он также сказал, что не верит в то, что какой-либо европейский клуб сейчас заплатит за Захаряна 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что к Захаряну проявляют интерес клубы из чемпионатов Испании и Италии.