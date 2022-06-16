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Сегодня, 12:52

Представитель Бакаева ответил на слова Салиховой о трансфере футболиста в «Зенит»

Виктория Кравченко
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Представитель полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева Герман Ткаченко отреагировал на слова Заремы Салиховой. Он также отметил, что спорить на эту тему уже бессмысленно.

«Мне нравится читать колонки госпожи Селиховой. В них много интересного, важного для нашего футбола, но много и спорного. Иногда даже скандального, склочного. Каждый вправе давать свою интерпретацию того, что происходило, но играть с фактами все-таки нельзя. И переносить с больной головы на здоровую.

Это мы предложили «Спартаку» не комментировать в медиа ход переговоров.

В середине октября мы сделали свое нормальное, как мне казалось и кажется, предложение, но и на него не было никакого ответа от клуба. Как и не было ни одного предложения от «Спартака», — цитирует Ткаченко «Чемпионат».

Сегодня, 16 июня, Салихова прокомментировала переход Бакаева из «Спартака» в «Зенит».

Бакаев является воспитанником «Спартака». На его счету 3 гола и 8 передач в 36 матчах за красно-белых в прошедшем сезоне. Он покинул московский клуб в связи с истечением срока действия контракта.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4727431-predstavitel-bakaeva-o-slovah-salihovoj-ot-spartaka-ne-bylo-ni-odnogo-predlozheniya.html
Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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