Владимир Федотов рассказал о травме защитника ЦСКА Ильи Агапова
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о самочувствии защитника Ильи Агапова.
— Как себя чувствует Агапов?
— У него небольшое повреждение. Он восстанавливается. Надеемся, что ко второму сбору будет в общем группе. Ничего серьезного у него.
Защитник из-за повреждения пропустил товарищеский матч московской команды против «Оренбурга» (1:0).
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|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
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|26
|
7
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|1
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|25
|
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|25
|
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|17
|7
|4
|6
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|25
|
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|6
|3
|8
|21-28
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|
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|5
|5
|7
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|20
|
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|5
|4
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|22-29
|19
|
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|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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|Г
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Крылья Советов
|14
|
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Зенит
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|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Краснодар
|6
|И
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|Ж
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Локомотив
|16
|1
|3
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