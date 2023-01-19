Федотов об игре с «Оренбургом»: «Разочарован созданием моментов, опять все подвисло»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги товарищеского матча против «Оренбурга» (1:0).

— Довольны ли теми, кто сегодня получил игровую практику? Акинфеев первый матч сыграл, вышел в день рождения Ермаков.

— Конечно. В день рождения нужно не только выходить, но и забивать. Это такая отправная точка у Ермакова, хороший подарок, закончить сборы на мажорной ноте — тоже важно.

— «Оренбург» все же отобрал очки в первом круге к ЦСКА. Сегодняшним матчем вы довольны?

— Скажем так, разочарован созданием моментов, опять все подвисло, на тоненького. У нас было достаточно моментов, чтобы увеличить счет и вести игру уже более раскрепощенно.

— Подведите полностью итоги сборов, сегодня последний день работы.

— Завтра еще есть, ключевой день. Хорошее восстановление — залог для дальнейшего успеха и продолжения тренировочной деятельности, поэтому мы утром проводим восстановительную тренировку. После обеда улетаем домой. Условиями здесь я доволен, огромное спасибо организаторам сбора. Отличная погода, в это время идеальное место для проведения этих сборов. Утром можно понапрягаться по поводу солнца, но ничего критичного, вечером — настоящая футбольная погода: ровное поле, круглые мячи, хорошее отношение к тренировкам, к играм. Понятно, что не хватает свежести. Идет серьезная работа, где-то наверно много неправильных решений, но само отношение к игре хорошее.

Второй сбор ЦСКА пройдет в Турции, первой игрой на нем станет встреча против сербского «Партизана» 27 января.