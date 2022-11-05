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Федотов — о матче с «Нижним Новгородом»: «Мы всем давали шанс проявить себя на поле»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1).

— Сегодня был неожиданный стартовый состав. Мойзес остался на скамейке запасных, хотя его все ждали, вышел Бруно Фукс и Мендес. Почему так получилось?

— Так получилось, что мы поговорили с Мендесом, поработали, разобрали те эпизоды, показали, что нужно делать. Но пока получается так, что сложный матч по динамике, когда много длинных передач, когда полностью отсутствует футбол. Не скажу, что это совсем провально, просто хотели улучшить созидание. В первом тайме мы этого не увидели, поэтому были перестановки. А то, что Мойзес остался, он пропустил матч, мы отталкиваемся от того, чтобы оказывать футболистам доверие. Здесь мы всем давали шанс проявить себя на футбольном поле.

— Вы сегодня в очередной раз дали больше игрового времени Антону Заболотному, чем Адольфо Гайчу. В чем преимущество игры Антона, по сравнению с игрой Адольфо?

— Сложно разместить одновременно двух на футбольном поле. Здесь нам нужно было сравнивать счет и добавлять еще одного габаритного футболиста. В этом плане есть некое равенство. В предыдущих матчах Антон выходил, сегодня вышел, зацепился, скинул, сам нанес пару ударов, потом появился Гайч. Мы видим, что есть огромное желание, которое захлестывает в тех эпизодах, когда мы говорим, что нужно показать изюминку и сыграть более хладнокровно, оставить мяч в штрафной, а не засадить его в небеса.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Владимира Федотова набрали 29 очков. «Нижний Новгород» занимает 12-е место с 16 очками.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
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5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
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 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
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 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
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 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
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