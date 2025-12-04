Заур Тедеев — о борьбе с нервным напряжением: «Если не справишься со стрессом — станешь или алкоголиком, или дурным человеком»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал обозревателю «СЭ», как психологическое напряжение влияет на тренеров и что помогает ему лично.



— Борьба со стрессом происходит у тренера, считаю, всегда. Это часть его жизни, с неизбежностью которой он, если хочет быть в этой профессии, должен смириться. Но если ты с ним не справляешься, то либо становишься конченым алкоголиком, либо просто дурным человеком.



Мне в момент стресса помогает общение с футболистами. Потому что понимаю: любой стресс возникает из-за результатов и каких-то сложностей, суть которых должна быть тебе ясна до конца — а ты не понимаешь, где корни проблемы. Иногда можешь делать поспешные выводы, обвинять всех вокруг — и от этого еще больше стрессовать.

Тедеев в декабре 2023-го стал главным тренером «Акрона». В сезоне РПЛ-2025/26 команда набрала 21 очко в 17 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице.