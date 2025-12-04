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4 декабря 2025, 08:40

Заур Тедеев: «Проблемы Карпина в «Динамо» — от совмещения»

Тедеев поделился мнением о причинах неудачи Карпина в «Динамо»
Игорь Рабинер
Обозреватель
Заур Тедеев и Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в разговоре с «СЭ» поделился мнением, почему у Валерия Карпина не сложилось в «Динамо», и объяснил, общался ли с ним после увольнения.

— Так получилось, что победой над «Динамо» вы невольно подтолкнули Карпина к уходу из клуба. Связывались ли потом с бывшим боссом по «Ростову»?

— Нет, поскольку в той ситуации счел это неправильным. Но с Валерием Георгиевичем у нас хорошие, конструктивные, профессиональные отношения. Они были выработаны за четыре с половиной года, которые мы вместе работали в Ростове. Уважаю его и считаю, что нет смысла думать о том, что увольнение связано с поражением от «Акрона». Просто по времени так совпало. Его решение уйти из «Динамо» считаю правильным. Хочется, чтобы у него все было хорошо в сборной России, ведь это влияет на российский футбол в целом.

Любой тренер, даже с выдающимися футболистами, в первые месяцы может столкнуться с трудностями. Если бы Карпин не совмещал работу со сборной России, а полностью занимался «Динамо», возможно, так было бы лучше и для него, и для команды. Основная проблема, на мой взгляд, заключалась в совмещении. Что касается идей и подхода к футболу, то у меня нет сомнений, что он профессиональный и сильный тренер.

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17 ноября Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на посту главного тренера сборной России. Исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев.

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Валерий Карпин
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
Заур Тедеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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