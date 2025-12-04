Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в разговоре с «СЭ» поделился мнением, почему у Валерия Карпина не сложилось в «Динамо», и объяснил, общался ли с ним после увольнения.



— Так получилось, что победой над «Динамо» вы невольно подтолкнули Карпина к уходу из клуба. Связывались ли потом с бывшим боссом по «Ростову»?



— Нет, поскольку в той ситуации счел это неправильным. Но с Валерием Георгиевичем у нас хорошие, конструктивные, профессиональные отношения. Они были выработаны за четыре с половиной года, которые мы вместе работали в Ростове. Уважаю его и считаю, что нет смысла думать о том, что увольнение связано с поражением от «Акрона». Просто по времени так совпало. Его решение уйти из «Динамо» считаю правильным. Хочется, чтобы у него все было хорошо в сборной России, ведь это влияет на российский футбол в целом.

Любой тренер, даже с выдающимися футболистами, в первые месяцы может столкнуться с трудностями. Если бы Карпин не совмещал работу со сборной России, а полностью занимался «Динамо», возможно, так было бы лучше и для него, и для команды. Основная проблема, на мой взгляд, заключалась в совмещении. Что касается идей и подхода к футболу, то у меня нет сомнений, что он профессиональный и сильный тренер.

17 ноября Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на посту главного тренера сборной России. Исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев.