Тедеев ответил Слуцкому о том, что он использовал Дзюбу в выражении недовольства отсутствием трансферов у «Акрона»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев ответил на критику Леонида Слуцкого и объяснил природу высказываний лидера команды Артема Дзюбы.



— Слуцкий недавно публично покритиковал своего друга Дзюбу за резкое высказывание в августе о необходимости усиления «Акрона». Намек был достаточно прозрачен: мол, это вы ему подсказали так выступить, чтобы руководство услышало, коль скоро оно не слышит вас.



— Это, прошу прощения за резкость, бредовая мысль. Дзюбу использовать невозможно. Просто он человек с эмоциями и высказал то, что видел. Мы с ним эти темы внутри особо не разбирали: он спортсмен, я тренер. Один раз я высказался после первого тура с «Крыльями», что нам будет сложно, и больше об этом не говорил. Реакция Слуцкого меня не задела, поскольку знаю, что прав. Я не использую игроков. Просто считаю, что Артем высказал свое мнение как спортсмен, а Слуцкий со стороны увидел ситуацию по-своему, на что тоже имел право. Считаю неправильным комментировать внутренние процессы клуба — они не должны становиться публичными.