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4 декабря 2025, 09:30

Тедеев ответил Слуцкому о том, что он использовал Дзюбу в выражении недовольства отсутствием трансферов у «Акрона»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев ответил на критику Леонида Слуцкого и объяснил природу высказываний лидера команды Артема Дзюбы.

— Слуцкий недавно публично покритиковал своего друга Дзюбу за резкое высказывание в августе о необходимости усиления «Акрона». Намек был достаточно прозрачен: мол, это вы ему подсказали так выступить, чтобы руководство услышало, коль скоро оно не слышит вас.

— Это, прошу прощения за резкость, бредовая мысль. Дзюбу использовать невозможно. Просто он человек с эмоциями и высказал то, что видел. Мы с ним эти темы внутри особо не разбирали: он спортсмен, я тренер. Один раз я высказался после первого тура с «Крыльями», что нам будет сложно, и больше об этом не говорил. Реакция Слуцкого меня не задела, поскольку знаю, что прав. Я не использую игроков. Просто считаю, что Артем высказал свое мнение как спортсмен, а Слуцкий со стороны увидел ситуацию по-своему, на что тоже имел право. Считаю неправильным комментировать внутренние процессы клуба — они не должны становиться публичными.

Заур Тедеев и&nbsp;Артем Дзюба.«Тренер не должен быть популярнее футболиста. Поэтому у меня не могло быть ревности к славе Дзюбы». Интервью с Зауром Тедеевым

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Артем Дзюба
ФК Акрон
Заур Тедеев
Леонид Слуцкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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