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Судейство

Президент «Урала» Иванов считает, что судьи ошибочно засчитали гол «Динамо» Махачкала

Константин Белов
Корреспондент
Григорий Иванов.
Фото ФК «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Динамо» Махачкала (0:1) в первом VK Видео переходном матче за право играть в РПЛ. Игра проходила в Екатеринбурге.

«Я видел много повторов. И мое субъективное мнение, что гола не было. На мой взгляд, Александр Селихов успел вытащить мяч, который полностью не смог пересечь линию ворот. Но у судей было другое мнение. Сколько камер мы посмотрели, ни на одной не видно, чтобы мяч полностью пересек линию ворот», — сказал Иванов «СЭ».

На пятой минуте нападающий «Динамо» Миро добил мяч головой после удара хавбека Мехди Мубарика в перекладину. Вратарь «Урала» Александр Селихов отбил удар и поймал мяч на линии ворот. Главный арбитр Антон Фролов засчитал гол после сигнала от помощника и подтвердил свое решение после переговоров с ВАР Иваном Абросимовым.

Ответная встреча между командами пройдет 23 мая в Каспийске.

Защитник &laquo;Динамо&raquo; (Махачкала) Муталип Алибеков.«Урал» начал стыки с домашнего поражения. Махачкалинскому «Динамо» помог быстрый спорный гол

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Григорий Иванов (руководитель)
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Урал
Антон Фролов (судья)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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 5
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Зенит

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Спартак

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Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
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Виктор Окишор

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И К Ж
Илья Рожков
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Рубин

 4 1 1
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 2 1 0
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 3 1 0
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