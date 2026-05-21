Президент «Урала» Иванов считает, что судьи ошибочно засчитали гол «Динамо» Махачкала

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Динамо» Махачкала (0:1) в первом VK Видео переходном матче за право играть в РПЛ. Игра проходила в Екатеринбурге.

«Я видел много повторов. И мое субъективное мнение, что гола не было. На мой взгляд, Александр Селихов успел вытащить мяч, который полностью не смог пересечь линию ворот. Но у судей было другое мнение. Сколько камер мы посмотрели, ни на одной не видно, чтобы мяч полностью пересек линию ворот», — сказал Иванов «СЭ».

На пятой минуте нападающий «Динамо» Миро добил мяч головой после удара хавбека Мехди Мубарика в перекладину. Вратарь «Урала» Александр Селихов отбил удар и поймал мяч на линии ворот. Главный арбитр Антон Фролов засчитал гол после сигнала от помощника и подтвердил свое решение после переговоров с ВАР Иваном Абросимовым.

Ответная встреча между командами пройдет 23 мая в Каспийске.

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