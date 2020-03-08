Игорь Шалимов: «Ничья была бы более справедливым результатом»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов после поражения в гостевом матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России от «Локомотива» (0:1) отметил, что испытывает отрицательные эмоции от игры.

— Эмоции отрицательные, — подчеркнул Шалимов. — Первый тайм был ровный. Второй там начали плохо — «Локомотив» забрал мяч, но не мог создать ничего опасного. Мы перетерпели, играли против квалифицированной команды, с быстрыми атаками. Поэтому нам было сложно. Замены усилили нашу игру, и надо было забивать пенальти. Если забили бы его, то не проиграли. Мы недовольны. Судя по тому, как игра развивалась, ничья была бы справедливее. Хотя «Локомотив» больше владел инициативой. Мы потеряли важное очко для нас.

— У вас Визеу штатный пенальтист?

— Нет. Роша отсутствовал, и Понсе был. А так, все по самочувствию. Визеу взял мяч, и никто не стал встревать в споры с ним. Он чувствовал уверенность, но не смог забить. (Елена Григорьевская)